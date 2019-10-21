Titanium M6 5G на новейшей платформе Snapdragon 865 с реальными помощниками вместо цифрового

2019-10-21, Автор - Anna; Продукт - Titanium M6 5G; [18]
Китайская компания по производству смартфонов и часов класса люкс под названием 8848 стала первым производителем, объявившим о выпуске нового телефона на базе мобильной платформы Snapdragon 865.

Устройство называется Titanium M6 5G и оснащено 6,01-дюймовым AMOLED-экраном, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Смартфон получил 64 МП камеру, которая снимает 100-мегапиксельные изображения.

Вместо возможности подключиться к цифровому помощнику на основе искусственного интеллекта, например, к Google Assistant, пользователи с Titanium M6 5G будут общаться с живым помощником. Для нас это звучит чуждо, но президент 8848 Чжоу Цзя говорит, что цифровые помощники не предоставляют пользователям качественный сервис.

Комментарии и отзывы Titanium M6 5G
Huawei P40 Pro будет поставляться с Andr...
Huawei P40 Pro будет поставляться с AndrСерия смартфонов Huawei P40 будут идти с двойной загрузкой Android 10 и Harmony OS, если запрет на торгов...
Ватикан выпустил гаджет для мониторинга ...
Ватикан выпустил гаджет для мониторинга Ватикан продолжает прилагать огромные усилия, чтобы принести католическую веру в современную эпоху и выпу...
Xiaomi Mi 10 может стать первым настоящи...
Xiaomi Mi 10 может стать первым настоящиXiaomi серьезно относится к характеристикам камер своих телефонов и может быть настроена на то, чтобы пре...
OnePlus 6 и 6T получат бета-версию Andr...
OnePlus 6 и 6T получат бета-версию AndrOnePlus недавно отправила стабильное обновление Oxygen OS 10 на базе Android 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7...
Olympus выпускает новую беззеркальную ка...
Olympus выпускает новую беззеркальную каOlympus представила свою новую цифровую камеру Micro Four Thirds. Модель OM-D E-M5 Mark III представляет ...
Планшет Huawei MediaPad M7 получит вреза...
Планшет Huawei MediaPad M7 получит врезаВ сети появилась живая фотография планшета Huawei MediaPad M7, который еще не был представлен официально....
G.SKILL выпускает наборы памяти с чрезвы...
G.SKILL выпускает наборы памяти с чрезвыG.SKILL известен тем, что раздвинул границы производительности DDR4 и побил рекорды на этом пути. На этот...
Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 12...
Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 12Карты памяти microSD формата получили повсеместное распространение. Этот формат используют видеорегистрат...


Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)
Обзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридеромОбзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридером
Обзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкойОбзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкой
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офисаОбзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою ценуОбзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою цену
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor