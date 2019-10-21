Titanium M6 5G на новейшей платформе Snapdragon 865 с реальными помощниками вместо цифрового

Китайская компания по производству смартфонов и часов класса люкс под названием 8848 стала первым производителем, объявившим о выпуске нового телефона на базе мобильной платформы Snapdragon 865.

Устройство называется Titanium M6 5G и оснащено 6,01-дюймовым AMOLED-экраном, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Смартфон получил 64 МП камеру, которая снимает 100-мегапиксельные изображения.

Вместо возможности подключиться к цифровому помощнику на основе искусственного интеллекта, например, к Google Assistant, пользователи с Titanium M6 5G будут общаться с живым помощником. Для нас это звучит чуждо, но президент 8848 Чжоу Цзя говорит, что цифровые помощники не предоставляют пользователям качественный сервис.