Титанового Xiaomi 14 Pro хватит всем

Компания Xiaomi объяснила ситуацию с поставками флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, который был представлен несколько дней назад. После анонса многие посчитали, что аппарат выйдет ограниченным тиражом. Однако сегодня Xiaomi объявила, что первая партия новинки будет небольшой, но в будущем её производство вырастет. «Ни о каком ограниченном тираже речи не идет, нужно лишь подождать», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition отличается от стандартной версии титановой рамкой, на которой не остаются отпечатки пальцев. Его цена составляет 880 долларов за единственную версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.