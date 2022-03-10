Тизер грядущего смартфона iQOO Z6 5G

Ожидается, что новый смартфон iQOO Z6 5G скоро появится в Индии.Сегодня был представлен новый тизер. Судя по тизеру, iQOO Z6 5G выглядит как vivo T1 5G с аналогичной тройной задней камерой. Единственное официальное подтверждение, которое известно на данный момент, это то что iQOO Z6 будет поддерживать 5G.

Говорят, что смартфон будет оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с частотой обновления 120 Гц и батареей емкостью 4700 мАч с зарядкой 80 Вт. Также новые слухи предполагают, что телефон будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, тогда как прошлые слухи предлагали вместо него Snapdrgoan 888.