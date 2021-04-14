Тизер раскрыл характеристики ZTE Axon 30 Ultra

Компания ZTE поделилась постером смартфона Axon 30 Ultra, который раскрывает некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, как минимум 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ скоростной флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, три микрофона, модуль NFC, поддержку Wi-Fi 6E, двухдиапазонный приёмник GPS и предустановленную операционную систему Android 11 с прошивкой MyOS 11.

Ранее стало известно о наличии топовой восьмиядерной платформы Snapdragon 888 и тыльной квадрокамеры, в которой будет аж четыре модуля разрешением 64 Мп.