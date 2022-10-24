Тизер раскрывает дизайн Redmi Note 12 Pro Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, которые раскрывают дизайн смартфона Redmi Note 12 Pro и некоторые технические характеристики. Отметим прямоугольный блок тыльной камеры в духе Redmi Note 11T Pro и довольно резкие боковые грани, а также наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 1080. Предполагается, что базовый Redmi Note 12 получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G. Официальная презентация линейки Redmi Note 12 запланирован на 27 октября. Предполагается, что на мероприятии покажут абсолютно новый Mi Notebook Air – первый за три года. Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, которые раскрывают дизайн смартфона Redmi Note 12 Pro и некоторые технические характеристики. Отметим прямоугольный блок тыльной камеры в духе Redmi Note 11T Pro и довольно резкие боковые грани, а также наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 1080. Предполагается, что базовый Redmi Note 12 получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G. Официальная презентация линейки Redmi Note 12 запланирован на 27 октября. Предполагается, что на мероприятии покажут абсолютно новый Mi Notebook Air – первый за три года. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:38 . Продукт - Redmi Note 12 Pro

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