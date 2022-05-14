Точный макет iPhone 14 Pro Max показали на видео

В сети появилось видео, в котором демонстрируется самый точный на данный момент макет еще не представленного официально смартфона iPhone 14 Pro Max. Как и предполагалось, от iPhone 13 Pro Max новинка будет отличаться двумя вырезами вместо привычной «чёлки». На задней панели особых изменений не предвидится.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro получит 6,06-дюймовый OLED-экран, выполненный по технологии LTPO, с разрешением 2532:1170 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 4-нм процессор Apple A16 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата F/1,3 дюйма), 12 Мп и 12 Мп, среднюю рамку из титанового сплава, поддержку 35-Вт быстрой зарядки и защиту от воды и пыли (IP68). Цена базовой версии должна составить 1100 долларов.