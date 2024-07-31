Только iPhone 16 Pro получит поддержку Wi-Fi 7

По последним данным от различного рода инсайдеров, компания Apple выпустит смартфон iPhone 16 Pro в сентябре текущего года уже с поддержкой Wi-Fi 7, что позволит пользователям наслаждаться более высокой скоростью загрузки данных. При этом поставщики секретной информации абсолютно уверены, что стандартные модели будут использовать старые чипы беспроводной сети, то есть у них доступа к более высокой скорости передачи данных не будет. Это достаточно странно, потому что подобного рода чипы явно стоят не очень дорого, но производитель таким образом хочет разграничить доступные устройства и действительно флагманы нового поколения.

Но наличие Wi-Fi 7 на самом деле очень важно для тех, кто хочет пользоваться смартфоном следующие лет пять — эта технология позволит моделям iPhone 16 Pro загружать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что значительно повысит скорость беспроводного соединения и снизит задержки при вводе. Это означает, что скорость передачи данных будет как минимум в четыре раза выше, чем у стандарта Wi-Fi 6E на моделях iPhone 15. С другой стороны, нужно понимать, что для реализации настолько высокой скорости передачи информации пользователю нужно иметь ещё и соответствующий роутер, потому что без него получить Wi-Fi 7 не выйдет, плюс нужно иметь минимум гигабитный интернет. Это не такая уж редкость в странах СНГ, например, но в США средняя скорость интернета по стране ниже 100 Мбит/сек, так что на самом деле сейчас технология даже слегка избыточна.