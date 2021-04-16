Тонкий Xiaomi Mi 11 Lite 5G появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Mi 11 Lite 5G, который впечатляет толщиной корпуса 6,81 мм и массой всего 159 граммов. Новинка доступна в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти за 350 долларов и с 8/256 ГБ памяти за 395 долларов.

Смартфон также оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 780G с графикой Adreno 642 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на основе ОС Android 10.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Новости:
OPPO Reno2 Z, Reno3 A, A91 начали получать обновление ColorOS 11

Разработчики компании OPPO начали развертывание обновления ColorOS 11 на базе OC Android 11 для таких уст...
Режим вождения Google Assistant доступен теперь доступен в других странах

Режим вождения Google Assistant - это функция, которая помогает пользователям, находящимся на колесах, сл...
Первое обновление выпущено для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus начал выпускать новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. ...
DxOMark подтвердил параметры Black Shark 4 Pro

Вчера лаборатория DxOMark признала смартфон Black Shark 4 Pro лучшим на рынке в плане звуковых возможност...
Xiaomi продала 3,3 млн смартфонов Redmi K40

Мы уже писали о том, что смартфоны серии Redmi K40 невозможно купить в Китае из-за повышенного спроса. Се...
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключениемОбзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серииОбзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серии
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Huawei получила патент на новую беспрово...
Huawei получила патент на новую беспровоТехнология беспроводной зарядки в последнее время пользуется повышенным спросом на рынке и практически во...
Huawei лидирует на рынке Китая...
Huawei лидирует на рынке КитаяКитайский рынок смартфонов очень конкурентен, и за деньги потребителей борются несколько ключевых игроков...
Xiaomi Redmi K40 уже доступен для предза...
Xiaomi Redmi K40 уже доступен для предзаОтличные новости для всех любителей Xiaomi по всему миру — самый ожидаемый смартфон компании под назавани...
Tencent запускает Nintendo Switch Super ...
Tencent запускает Nintendo Switch Super Tencent Games получила эксклюзивное право на запуск игровой консоли Nintendo Switch в Китае. ...
Рендеры Motorola Moto G50 официально сли...
Рендеры Motorola Moto G50 официально слиСегодня днем неанонсированный смартфон Motorola Moto G50 был замечен китайским центром сертификации TENAA...
realme Buds Air 2 порадовали ценой и авт...
realme Buds Air 2 порадовали ценой и автКитайский производитель смартфонов Realme официально выпустил в Индии беспроводные наушники Realme Buds A...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запуско...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запускоКомпания HDM Global планирует в 2021 году выпустить несколько бюджетных смартфонов, и некоторые из них, в...
Представлен мини-ПК ASRock Jupiter X300...
Представлен мини-ПК ASRock Jupiter X300Компания ASRock представила мини-ПК Jupiter X300, который получил корпус объемом 1 литр и размерами 178:1...
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты ...
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты Несмотря на то что материнские платы на чипсете Z590 появились возможность приобрести еще с февраля, раск...
Опубликована фотоподборка складного смар...
Опубликована фотоподборка складного смар Вскоре после анонса складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold в сети появились живые фото и новые рендер...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOS...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOSНекоторое время назад, в январе 2021 года, смартфон OnePlus Nord получил первое обновление открытой бета-...
Redmi раскрыла дизайн Redmi K40...
Redmi раскрыла дизайн Redmi K40Компания Xiaomi опубликовала первое официальное изображение смартфона Redmi K40, демонстрирующее его задн...
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор Xiaomi Lydsto R1 . Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 . Робот-пылесос с самоочисткой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor