Тонкий смартфон Nubia Air показали на фото

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения и характеристики смартфона Nubia Air, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 0,8 Мп, селфи-камеры на 20 Мп, 6-нанометровой однокристальной системы UniSoC T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2 (производительность уровня Qualcomm Snapdragon 695), аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, плоского 6,78-дюймового OLED-дисплея с подэкранным дактилоскопом, корпуса толщиной всего 6,7-мм и модуля NFC. Ориентировочная цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.