Тонкий смартфон Oppo Reno4 Lite вышел в России

Китайская компания Oppo дала старт российским продажам среднеуровнего смартфона Reno4 Lite, который выделяется низкой толщиной в 7,48 мм. Аппарат доступен в черной и бирюзовой расцветках по рекомендованной цене в 24 990 рублей. Новинка характеризуется 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, платформой MediaTek Helio P95, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной Android 10 с надстройкой ColorOS 7.2.

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