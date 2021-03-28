Тонкий смартфон Vivo S9e появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S9e, который был представлен в начале этого месяца. Новинка характеризуется корпусом толщиной 7,35 мм, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2404:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 820, батареей ёмкостью 4100 мАч, проводной быстрой зарядкой на 33 Вт, стеклянными панелями и металлической рамкой. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 367 долларов, а версия с 8/256 ГБ – в 413 долларов.

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