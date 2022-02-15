Тонкий смартфон Xiaomi Civi обновили до Android 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 13 на базе ОС Android 12 для пользователей смартфона Civi, который является самой тонкой моделью в ассортименте китайского производителя. Прошивка под номером 13.0.2.0SKVCNXM имеет внушительный размер – 4,7 ГБ.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом толщиной всего 6,98 мм, 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм, чипсетом Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, двумя динамиками, NFC и ИК-портом.
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