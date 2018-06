Топ 10 лучших смартфонов в мире

10 - Apple iPhone SE / 6S / 6S Plus

Крайне сложно оценивать смартфоны, особенно когда вам приходится учитывать сотни разных предпочтений и мнений о том, что делает смартфон действительно замечательным.Ознакомьтесь с нашим списком 10 лучших смартфонов, которые вы можете приобрести уже сейчас:Все эти смартфоны были сгруппированы, потому что за последние пару лет они имеет практически аналогичные спецификации и все еще доступны для покупки у Apple.Прошлой осенью Apple выпустила iOS 11, самую последнюю версию своей мобильной операционной системы, и мой iPhone 6S Plus по-прежнему отлично справляется с повседневными задачами.

9 - Razer Phone

SE, 6S и 6S Plus оснащены отличными камерами и сенсорным датчиком Apple's Touch ID, который позволяет быстро разблокировать телефон. Еще один плюс: это последние версии iPhone, у которых все еще есть разъем для наушников. iPhone SE: 350 $iPhone 6S: $ 450iPhone 6S Plus: $ 550Данный смартфон позиционируется как “игровой”, в основном из-за его уникального дисплея. Он имеет частоту экран 120hz; а большинство других имеют частоту только 60hz. Более быстрая частота обновления экрана позволяет смартфону передавать более гладкую и плавную картинку.

8 - Apple iPhone 7 Plus

Один из главных недостатков — это его дизайн, но это не удивительно, так как он позиционируется как игровой. Благодаря этому, Razer установили новый стандарт не игровых гаджетов, а игровых носимых устройств.Цена Razer Phone: $ 700IPhone 7 и 7 Plus выпущены более года назад, но за 550 и 670 долларов соответственно они все еще достойны вашего внимания.Телефоны Apple, как правило, имеют лучшие приложения и лучшие отзывы владельцев, чем их конкуренты на Android. Поддержка, которую вы получаете от Apple, если возникают курьезные ситуации, превосходит то, что вы получаете от разработчиков Android уустрйоств. И в отличие от большинства Android телефонов, с iPhone вы всегда можете получить последние обновления программного обеспечения, как только выпускается новая версия.

7 – Honor 10

IPhone 7 и 7 Plus предлагают некоторые непревзойденные функции, в том числе водостойкие корпуса, отличные камеры, которые хорошо работают при слабом освещении, и мощный процессор. Телефоны также хорошо работают с другими продуктами Apple, включая беспроводные наушники AirPods.Цена iPhone 7: $ 550Цена iPhone 7 Plus: 670 долларов СШАЭтот смартфон в красивом стеклянно-металлическом корпусе может похвастаться "высоким" безрамочным экраном с "челкой", скрытым под защитным стеклом ультразвуковым дактилоскопическим сканером, а также аппаратной поддержкой функций искусственного интеллекта для камер. Стоит также отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и качественный беспроводной звук.

6 - Galaxy S8 и S8 Plus

Honor 10 оснастили 5,84-дюймовым экраном типа FullView (пропорция сторон 19:9), на котором при разрешении FullHD+ (2280х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 432 ppi. Благодаря пропорции сторон 19:9 и тонким рамкам, дисплей занимает около 86% лицевой поверхности смартфона.Цена Honor 10: $ 430Galaxy S8 и S8 Plus являются морально устаревшими телефонами теперь, так как совсем недавно выпустили S9, но Samsung все еще данные сматрфоны с небольшой скидкой. Обе модели являются превосходными гаджетами, но несмотря на скидки, все равно лучше подумать над покупкой Galaxy S9 или S9 Plus. S9 имеет гораздо лучшее распознавание лица / радужки, а сканер отпечатков пальцев под камерой наиболее удобен для использования.Цена Galaxy S8: $ 600ЦенаGalaxy S8 Plus: $ 690

5 - LG G7

LG G7 - отличный смартфон, который обязательно должен быть записан в лучшую пятерку смартфонов. В нем есть все, что вы можете пожелать от своего смартфона, включая производительность, отличную камеру и другие функции, такие как беспроводная зарядка и водонепроницаемость.

4 - Google Pixel 2 XL

У него даже присутствует разъем для наушников и один из самых громких динамиков, которые можно услышать у смартфонов. LG также оснащен высококачественным аудиоусилителем для воспроизведения высококачественной музыки через наушники по сравнению с большинством других смартфонов.Цена LG G7: $ 750Google Pixel 2 XL имеет почти те же компоненты и функции, которые имеет младшая модель Pixel 2, но он поставляется в более крупном корпусе с большим дисплеем и переработанном дизайне. Pixel 2 XL не самый красивый Android смартфон, но он имеет небольшие рамки, благодаря чему он выглядит более изящным, чем его предшественник.Цена Google Pixel 2 XL: 850 $

3 - Apple iPhone 8 Plus

Стоимость смартфона начиная с 800 долларов, iPhone 8 Plus — это, по сути, тот же смартфон, что и iPhone X за тысячу долларов. Но вы получаете ту же самую двойную камеру и производительность. Главной отличительной чертой является отсутствие Face ID, нового дизайна и OLED-дисплея iPhone X.

2 - Samsung Galaxy S9 Plus

IPhone 8 Plus имеет сканер отпечатков пальцев вместо идентификатора лица iPhone X. И соответственно будет отсутствовать функция Animoji, которая работает только с Face ID.Цена IPhone 8 Plus: 800 $Galaxy S9 Plus - это в значительной степени просто большая версия обычного Galaxy S9, но у него есть система с двумя объективами, где вторичная линза служит в качестве объектива с 2-кратным оптическим зумом. Модель Plus также оснащена большим объемом оперативной памяти, чем обычный S9, что помогает с общей производительностью смартфона.

1 - OnePlus 6

Это лучший выбор смартфона, стоимостью меньше 1000 долларов – но вы так же получаете премиальный смартфон с лучшими функциями и большой производительностью.Цена Galaxy S9 Plus: $ 840В OnePlus 6 нет поддержки беспроводной зарядки, официального рейтинга водонепроницаемости, самого тонкого экрана или лучшей камеры на смартфоне. Но за то, что он продается по цене в $ 530, OnePlus 6 — это лучший смартфон за свою стоимость, за которую вы не сможете приобрести аппарата с лучшей производительностью.

OnePlus 6 является самым производительным Android-смартфоном, он имеет красивый дизайн, у него отличная камера, а Dash Charger компании - является самым быстрым и лучшим зарядным устройством. OnePlus 6 также поддерживает последнюю версию Android с операционной системой Oxygen OS.Цена OnePlus 6: $ 530-570