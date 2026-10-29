Топ-3 взрывозащищённых смартфонов для нефтегаза: сравниваем рабочие возможности

Для технологических обходов на нефтегазовом объекте используют взрывозащищённые смартфоны для предприятий: сотрудник получает задание, фотографирует дефект и заполняет электронный журнал. Для проектов с отечественной программной средой отдельно рассматривают промышленные смартфоны на РЕД ОС М. Сравним MIG S6 Gen. 2, i.safe MOBILE IS540.1 и Pepperl+Fuchs Smart-Ex 03 DZ1 по управлению, связи и условиям допуска на объект.



Взрывозащищённый смартфон семейства MIG S6

1. MIG S6 Gen. 2 — для обходов и проектов с российской ОС

У взрывозащищённого S6 Gen. 2 шестидюймовый экран, две программируемые клавиши и съёмный аккумулятор на 5000 мА·ч. Клавишам можно назначить нужные действия, чтобы не искать их в меню во время обхода. Основная камера на 20 МП пригодится для фиксации состояния узлов, а 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя — для рабочих приложений и документов.

Android-исполнение работает на Android 13; отдельно выпускается версия на РЕД ОС М. Это позволяет рассматривать одну линейку для разных требований к программной среде, но состав поставки и совместимость приложений нужно определять до закупки. У Ex-исполнения подтверждены газовые зоны 1 и 2 и пылевые зоны 21 и 22; для применения важны также подгруппа среды, температурный класс и специальные условия сертификата.

Модель стоит включить в сравнение, если предприятие выбирает между Android и отечественной мобильной ОС и хочет согласовать оборудование с российским производителем. Для связи предусмотрено LTE. Нужна ли более быстрая сеть, решают по реальному покрытию на площадке: наличие у другого аппарата 5G ещё не означает преимущества на удалённом участке.

2. i.safe MOBILE IS540.1 — для задач с внешними аксессуарами

IS540.1 — шестидюймовый Android-смартфон с поддержкой 5G, сменной батареей на 4400 мА·ч и отдельными программируемыми кнопками. Через 16-контактный интерфейс ISM подключают разрешённые производителем аксессуары. Такой вариант интересен, когда в проекте нужен не только телефон, но и совместимая гарнитура или другое периферийное устройство.

Для модели опубликованы ATEX и IECEx для зон 1/21. При сравнении с оборудованием для российского объекта нельзя считать эти документы автоматической заменой требуемого местного подтверждения соответствия. У поставщика запрашивают комплект документов на конкретное изделие, а состав аксессуаров проверяют отдельно. Программируемая кнопка сама по себе не создаёт систему защиты одинокого работника: нужны подходящее ПО и настроенный порядок реагирования.

3. Pepperl+Fuchs Smart-Ex 03 DZ1 — для корпоративного Android и сетей 5G

Smart-Ex 03 DZ1 сочетает шестидюймовый экран, 5G и Wi-Fi 6. Производитель предусматривает работу сенсора в перчатках и программируемые кнопки для вызова, тревоги и других функций. Аппарат имеет исполнение DZ1 для зон 1/21; его не следует путать с версией DZ2 для других условий применения.

Модель можно рассматривать для предприятия, которое развивает корпоративную Android-инфраструктуру и заранее определило требования к мобильной сети. До заказа проверяют диапазоны связи, версию программной системы в поставке, условия обновлений и сервис в регионе эксплуатации. Международные сертификаты и поддержка сети не снимают вопрос о допуске конкретной комплектации на объект.

Какой смартфон выбрать для конкретного участка

Для проекта с российской ОС первым кандидатом будет S6 Gen. 2 в соответствующем исполнении. Если нужен набор подключаемых аксессуаров, стоит отдельно оценить IS540.1. Для корпоративного Android с требованиями к 5G и Wi-Fi 6 в сравнение включают Smart-Ex 03 DZ1. Это ориентиры для отбора, а не вывод о том, что один аппарат лучше остальных во всех условиях.

Начните с характеристик взрывоопасной среды и документов на изделие, а не с камеры и объёма памяти.

Покажите сотруднику рабочую форму на экране: проверьте ввод в его перчатках, чтение подписей и доступ к кнопкам.

Пройдите маршрут с рабочим приложением и оцените связь, сохранение данных и расход заряда.

Включите в комплект согласованные аксессуары и определите места зарядки и обслуживания по руководству производителя.

Ёмкость батареи не показывает, сколько смартфон проработает на морозе: результат зависит от температуры, яркости экрана, связи и приложения. Пылевлагозащита тоже не заменяет взрывозащиту. Окончательный выбор делают после проверки документов и пробной эксплуатации на задачах предприятия, а не по месту модели в подборке.