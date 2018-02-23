Топ пять беспроводных наушников

2018-02-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Beats Studio3 Wireless; [156]
Выбор беспроводных наушников следует осуществлять исходя из личных предпочтений, ведь практически все современные модели имеют весьма неплохое качество звучания. Поэтому основное внимание следует обращать на функциональность и эргономику - именно от этих факторов зависит комфорт использования данного аксессуара. Но даже среди относительно равных, всегда имеются лучшие, и именно о таких моделях наушников, на которые в магазине «Связной» вы можете получить промокод на скидку 7% (https://www.promkod.ru/shop/svyaznoy.ru), пойдет речь.

1 - Beats Studio3 Wireless

Beats Studio3 Wireless – имеют систему реального адаптивного шумоподавления (Pure ANC), с её помощью гарантируется высочайшее качество звучания, благодаря эффективному подавлению внешних шумов. Модель представляет собой мониторный тип наушников с весьма удобными амбушюрами, которые имеют хорошую вентиляцию. Для получения звонкого и кристально чистого звука при прослушивании музыкальных композиций, специально разработанная технология Pure ANC самостоятельно генерирует наилучшие параметры встроенного эквалайзера, а широкий частотный диапазон позволит уловить всевозможные оттенки в голосах исполнителей.

На одной подзарядке модель способна работать без остановки от 22 до 40 часов, в зависимости от того, активирована ли Pure ANC, при этом на общем качестве звука это никак не сказывается. Благодаря Bluetooth класс 1 обеспечивается максимально надежное подключению к вашему устройству, а за счет мощного ретранслятора, достигается широкая зона покрытия, что позволяет наслаждаться любимой музыкой и не ограничивать себя в движениях.

2 - Beats X

Beats X – компактная вакуумная блютуз гарнитура, предоставляющая чистое и четкое звучание. Полной зарядки батареи хватает на 8 часов безостановочного воспроизведения музыки, а за счет технологии Fast Fuel, зарядка осуществляется буквально за несколько минут.

Наушники оснащены кабелем RemoteTalk, с помощью которого можно отвечать на звонки, выбирать режимы и непосредственно управлять воспроизведением музыки. Модель Beats X Earphones крайне практична и удобна в повседневной эксплуатации, идеально подойдет для использования в качестве мобильной гарнитуры. Захват сигнала по Bluetooth может достигать до 10 м, а проработанная эргономика позволяет использовать наушники даже при занятии спортом. В комплект поставки входят:
  • Чехол для переноски;
  • Сменные амбушюры 4 размеров;
  • Кабель для подзарядки;
  • Заушные крепления, обеспечивающие более надежную фиксацию.

3 - Rapoo H6060

Rapoo H6060 – беспроводная гарнитура, обеспечивающая высокое качество воспроизводимого стереозвука. Расстояние до источника сигнала может достигать 10 метров, благодаря протоколу передачи данных Bluetooth 2.1+EDR. Наушники способны автоматически переключаться из режима прослушивания музыкальных композиций на поступающий телефонный вызов.

Один наушник оснащен сенсорным пультом управления, через который производится регулировка громкости и переключение между треками. Подзарядка осуществляется через стандартный кабель mini-USB. Одного заряда аккумулятора достаточно для использования наушников на протяжении всего дня, а точнее - до 16-20 часов работы, в зависимости от режимов. Данная модель способна предоставить высокое качество звука и его чистоту, за довольно невысокую цену.

4 - LG Tone Infinim

LG Tone Infinim – отличаются стильным дизайном, с элегантными изгибами и металлической отделкой, а за счет специальной технологии от LG, провода можно убрать очень быстро и не дать им запутаться. На гарнитуре присутствует специальная кнопка, с помощью которой осуществляется регулировка уровня громкости и переключение между композициями в обоих направлениях. Гарнитура имеет функцию виброуведомлений, информирующую пользователя о входящем сообщении, а также об уровне заряда аккумулятора.

Данные наушники разрабатывались в сотрудничестве с компанией Harman Kardon, поэтому о качестве звука можно вовсе не переживать, так как оно полностью соответствует высочайшим требованиям и стандартам известного на весь мир бренда. Гарнитура предназначена для ношения на шее, она легкая, компактная, что позволяет использовать ее длительное время, без какого-либо дискомфорта.

5 - Sony SBH80

Sony SBH80 – является универсальной гарнитурой, которая идеально подходит для повседневного использования. Наушники имеют защиту от брызг, что позволяет не беспокоиться о них, даже в дождливую погоду. Их эргономика оптимально сбалансирована, а ремешки, которые располагаются на плечах, способны сохранять свою форму.

Реалистичное звучание с чистыми высокими частотами и глубокими басами позволит получить от прослушивания музыки настоящее наслаждение. К тому же, ушные вкладыши, за счет своего материала и формы, способны гарантировать высочайший уровень шумоподавления, поэтому никакого постороннего звука вы не услышите, только лишь музыка. Встроенный микрофон обеспечивает чистое звучание голоса и отфильтрует все фоновые шумы.

Гарнитура может подключаться сразу к нескольким устройствам, а само подключение выполняется автоматически, за счет касания к основному блоку. Управление девайсом отличается высокой точностью регулировки уровня громкости и удобному переключению между музыкальными дорожками.

Выбор подходящей модели Каждая из упомянутых моделей имеет свои преимущества: Rapoo H6060 предоставляет хорошее качество звука по весьма доступной цене, LG Tone Infinim выделяются своим непревзойденным дизайном, Sony SBH80 функциональностью и сбалансированностью.

Наушники Beats Studio3 Wireless (черный) гарантируют высочайшее качество и чистоту звучания, и на ряду с Beats X, имеют хорошую автономность и максимально быструю подзарядку. Подобрать для себя один из этих вариантов, а также получить дисконт на покупку, позволяющий сэкономить до 7% от стоимости товара, вы можете на сайте промокодов и купонов ПромКод.ру (https://www.promkod.ru/shop/svyaznoy.ru).

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