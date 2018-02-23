Топ пять беспроводных наушников

1 - Beats Studio3 Wireless

Выбор беспроводных наушников следует осуществлять исходя из личных предпочтений, ведь практически все современные модели имеют весьма неплохое качество звучания. Поэтому основное внимание следует обращать на функциональность и эргономику - именно от этих факторов зависит комфорт использования данного аксессуара. Но даже среди относительно равных, всегда имеются лучшие, и именно о таких моделях наушников, на которые в магазине «Связной» вы можете получить промокод на скидку 7% ( https://www.promkod.ru/shop/svyaznoy.ru ), пойдет речь.

2 - Beats X

Beats Studio3 Wireless – имеют систему реального адаптивного шумоподавления (Pure ANC), с её помощью гарантируется высочайшее качество звучания, благодаря эффективному подавлению внешних шумов. Модель представляет собой мониторный тип наушников с весьма удобными амбушюрами, которые имеют хорошую вентиляцию. Для получения звонкого и кристально чистого звука при прослушивании музыкальных композиций, специально разработанная технология Pure ANC самостоятельно генерирует наилучшие параметры встроенного эквалайзера, а широкий частотный диапазон позволит уловить всевозможные оттенки в голосах исполнителей.На одной подзарядке модель способна работать без остановки от 22 до 40 часов, в зависимости от того, активирована ли Pure ANC, при этом на общем качестве звука это никак не сказывается. Благодаря Bluetooth класс 1 обеспечивается максимально надежное подключению к вашему устройству, а за счет мощного ретранслятора, достигается широкая зона покрытия, что позволяет наслаждаться любимой музыкой и не ограничивать себя в движениях.

Чехол для переноски;

Сменные амбушюры 4 размеров;

Кабель для подзарядки;

Заушные крепления, обеспечивающие более надежную фиксацию.

3 - Rapoo H6060

Beats X – компактная вакуумная блютуз гарнитура, предоставляющая чистое и четкое звучание. Полной зарядки батареи хватает на 8 часов безостановочного воспроизведения музыки, а за счет технологии Fast Fuel, зарядка осуществляется буквально за несколько минут.Наушники оснащены кабелем RemoteTalk, с помощью которого можно отвечать на звонки, выбирать режимы и непосредственно управлять воспроизведением музыки. Модель Beats X Earphones крайне практична и удобна в повседневной эксплуатации, идеально подойдет для использования в качестве мобильной гарнитуры. Захват сигнала по Bluetooth может достигать до 10 м, а проработанная эргономика позволяет использовать наушники даже при занятии спортом. В комплект поставки входят:

4 - LG Tone Infinim

Rapoo H6060 – беспроводная гарнитура, обеспечивающая высокое качество воспроизводимого стереозвука. Расстояние до источника сигнала может достигать 10 метров, благодаря протоколу передачи данных Bluetooth 2.1+EDR. Наушники способны автоматически переключаться из режима прослушивания музыкальных композиций на поступающий телефонный вызов.Один наушник оснащен сенсорным пультом управления, через который производится регулировка громкости и переключение между треками. Подзарядка осуществляется через стандартный кабель mini-USB. Одного заряда аккумулятора достаточно для использования наушников на протяжении всего дня, а точнее - до 16-20 часов работы, в зависимости от режимов. Данная модель способна предоставить высокое качество звука и его чистоту, за довольно невысокую цену.

5 - Sony SBH80

LG Tone Infinim – отличаются стильным дизайном, с элегантными изгибами и металлической отделкой, а за счет специальной технологии от LG, провода можно убрать очень быстро и не дать им запутаться. На гарнитуре присутствует специальная кнопка, с помощью которой осуществляется регулировка уровня громкости и переключение между композициями в обоих направлениях. Гарнитура имеет функцию виброуведомлений, информирующую пользователя о входящем сообщении, а также об уровне заряда аккумулятора.Данные наушники разрабатывались в сотрудничестве с компанией Harman Kardon, поэтому о качестве звука можно вовсе не переживать, так как оно полностью соответствует высочайшим требованиям и стандартам известного на весь мир бренда. Гарнитура предназначена для ношения на шее, она легкая, компактная, что позволяет использовать ее длительное время, без какого-либо дискомфорта.