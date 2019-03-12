Топовая модель Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi 9 на сегодняшний день поддерживает самую быструю беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. От фирменной Qi-станции смартфон набирает от 0% до 100% за 100 минут — многие конкуренты столько заряжаются по кабелю. Если же использовать адаптер проводной зарядки на 27 Вт, то на полную подзарядку уходит 52 минуты.Помимо синтетических тестов, показывающих приблизительное время автономной работы, мы проверили новинку нашим традиционным видеотестом. В режиме циклического воспроизведения Full HD-видео с выставленной на 50% яркостью экрана Xiaomi Mi 9 проработал почти 18 часов , в котором установлен аккумулятор ёмкостью 4100 мАч. PCMark по итогам тестирования выдает более понятные показатели — предполагаемое время использования экрана от одного заряда. Этот бенчмарк симулирует работу устройства при привычных сценариях: веб-сёрфинг, просмотр видео и фото, работа с документами и т. д. В нём новинка выдала 6 часов и 37 минут беспрерывной работы с включенным экраном на максимальной яркости — это очень хороший результат для мощного устройства с топовыми спецификациями. Напомним, что максимальная яркость дисплея Mi9 составляет 600 нит, что гораздо больше в сравнении с другими смартфонами с OLED-экранами.О стоимости смартфона пока неизвестно.