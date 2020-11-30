Топовая версия OnePlus 8T подешевела на $120

Торговая площадка Amazon сделала скидку на топовую версию смартфона OnePlus 8T 5G, которая изначально стоила 750 долларов. Теперь вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 630 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.