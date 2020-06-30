Топовая версия Redmi 9 доступна для покупки

Бренд Redmi выпустил в китайскую продажу самую продвинутую версию бюджетного смартфона Redmi 9, который ранее дебютировал в Европе. Итак, в Поднебесной версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти можно купить за 113 долларов, вариант с 4/128 ГБ памяти – за 141 доллар, а топовую версию с 6/128 ГБ памяти – за 169 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.