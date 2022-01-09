Топовая версия Redmi K40 подешевела до $330

Сетевые источники сообщают о том, что китайский магазин JD.com снизил цену на топовую версию смартфона Redmi K40 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Теперь она стоит 330 долларов. Судя по всему, в Xiaomi решили освободить склады от запасов Redmi K40 перед скорым выходом смартфонов серии Redmi K50.

Напомним, что Redmi K40 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.