Топовая версия Redmi K50 Extreme Edition подешевела до $330

Профильный ресурс Mydrivers сообщает, что топовый вариант Redmi K50 Extreme Edition с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти подешевел в Китае до 330 долларов. Любопытно, что совсем недавно Xiaomi официально снизила цену на версию с 8/128 памяти до 345 долларов.

Напомним, что Redmi K50 Extreme Edition характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53) и 3,5-мм гнездом для наушников.
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