Топовая версия Samsung Galaxy S10 Plus обойдется в $1765

2018-12-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10 Plus ; [99]
Сетевые источники поделились информацией о дате анонса, начале продаж и ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10. Итак, премьера новинок состоится на мероприятии Samsung Unpacked 20 февраля. Продажи стартуют 8 марта. В Великобритании Galaxy S10 Lite с плоским 5,8-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти обойдется в 845 долларов. Samsung Galaxy S10 с изогнутым 6,1-дюймовым экраном и 128 ГБ памяти будет стоить 1010 долларов, а версия с 512 ГБ памяти обойдется в $1260. Наконец за Galaxy S10 Plus с изогнутым дисплеем на 6,4 дюйма и 128 ГБ памяти попросят 1135 долларов, а версия с 512 ГБ памяти будет стоить 1385 долларов. Максимальная версия с 1 ТБ встроенной памяти обойдется в невероятные $1765.


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