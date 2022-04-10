Топовая версия Xiaomi 12X подешевела на $80

Недавно мы писали о том, что компания Xiaomi 12 снизила цену базовой версии смартфона Xiaomi 12X на 80 долларов. Сегодня стало известно, что на ту же сумму подешевел и топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Теперь его можно приобрести в Китае за 520 долларов. Напомним, что на днях аппарат был представлен в России по цене в 80 тысяч рублей.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащается процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.