Топовая версия Xiaomi Mi Mix 3 будет стоить 800 долларов

В сети появились первые подробности о цене на смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит две версии: стандартную и продвинутую. Первая получит обычный корпус, стандартный блок питания и аккумулятор на 3500 мАч, а вторая будет отличаться керамическим корпусом, аккумулятором на 4000 мАч и зарядкой, которая сможет передавать до 30 Вт мощности. Каждая версия получит по четыре варианта памяти: 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 ГБ. Цена каждой модификации составит 510, 555, 600, 645 долларов для обычной версии и 660, 705, 750 и 800 долларов для продвинутой. Также ожидается специальное издание Ferrari edition, но о ней источник подробностей не приводит. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 3 должен состояться в сентябре.