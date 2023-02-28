Топовая версия iQOO Neo7 подешевела на $115

Компания Vivo снизила цену на топовую конфигурацию смартфона iQOO Neo7, который вышел в Китае в прошлом ноябре. Если на старте продаж за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти просили 515 долларов, то теперь она стоит 400 долларов.

Смартфон также характеризуется топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000+, системой охлаждения с испарительной камерой на 4013 мм2, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS Ocean, ИК-излучателем, стереодинамиками, толщиной 8,5 мм и массой 197 г.