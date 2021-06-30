Топовые телевизоры LG QNED Mini LED готовы к выходу

Компания LG объявила о том, что глобальный релиз премиальных телевизоров QNED Mini LED состоится уже в июле. Новинки характеризуются технологией квантовых точек Quantum Dot NanoCell и подсветкой Mini LED с массивом микроскопических светодиодов. В семейство вошли модели с диагоналями экранов от 65 до 86 дюймов с разрешением 4K и 8K. Старшая модель 86QNED99UPA может похвастаться 86-дюймовой панелью с разрешением 8K, подсветкой из 30 000 светодиодов в 2500 зонах, кадровой частотой 120 Гц. По словам производителя, телевизоры выдают максимальное качество картинки с высокой контрастностью, глубоким чёрным цветом и правильной цветопередачей. Цены на телевизоры будут объявлены позже.