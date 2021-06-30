Топовые телевизоры LG QNED Mini LED готовы к выходу

Компания LG объявила о том, что глобальный релиз премиальных телевизоров QNED Mini LED состоится уже в июле. Новинки характеризуются технологией квантовых точек Quantum Dot NanoCell и подсветкой Mini LED с массивом микроскопических светодиодов. В семейство вошли модели с диагоналями экранов от 65 до 86 дюймов с разрешением 4K и 8K. Старшая модель 86QNED99UPA может похвастаться 86-дюймовой панелью с разрешением 8K, подсветкой из 30 000 светодиодов в 2500 зонах, кадровой частотой 120 Гц. По словам производителя, телевизоры выдают максимальное качество картинки с высокой контрастностью, глубоким чёрным цветом и правильной цветопередачей. Цены на телевизоры будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы LG QNED Mini LED
Philips Momentum - первый в мире монитор...
Компания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску монит...
Представлен 165-Гц монитор Xiaomi Mi Fas...
Китайская компания Xiaomi представила безрамочный монитор Mi Fast LCD (XMMNT245HF1), который уже доступен...
Новый Apple iMac выпустят 21 мая...
Авторитетный инсайдер Джон Проссер сообщил о том, что новый Apple iMac появится в продаже 21 мая. В тот ж...
Представлен 47-дюймовый монитор Gigabyte...
Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Aorus FO48U, которая получила 47,53-дюй...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX...
Компания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. ...
Представлен 34-дюймовый монитор LG 34WP5...
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WP550-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с ...
Представлен телевизор OnePlus TV U1S...
Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров серией OnePlus TV U1S, в которую вошли 50, 55 и 65-дюй...
Игровой монитор Acer Nitro XV252Q F...
Технический гигант Acer выпустил новый игровой монитор Nitro XV252Q F. ...
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 ГцОбзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor