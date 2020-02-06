Топовый камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G подешевел на $70

Главным релизом Huawei в ближайшие месяцы должны стать камерофоны серии Huawei P40, а потому неудивительно, что китайский производитель снижает цены на свои текущие флагманы. Недавно подешевел Huawei P30 Pro, а сегодня стало известно о снижении цены на топовую модель Huawei Mate 30 Pro 5G. Если раньше версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти стоила в Китае 988 долларов, то теперь её можно приобрести за 914 долларов. Заметим, что перед нами лидер рейтинга камерофонов лаборатории DxOMark. В нашей стране для покупки доступна версия Huawei Mate 30 Pro без поддержки 5G, которая занимает третье место в рейтинге DxOMаrk.