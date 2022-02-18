Топовый камерофон Huawei P50 Pro вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам флагманского смартфона Huawei P50 Pro, рекомендованная цена которого составляет 90 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. При этом первые покупатели могут приобрести новинку со скидкой в 9 тысяч рублей. Выбирать можно из черной и золотистой расцветок корпуса.

Напомним, что Huawei P50 Pro характеризуется топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
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