Топовый камерофон Oppo Find X2 вышел в России

Компания Oppo дала старт российским продажам топового смартфона Find X2, рекомендованная цена которого составляет 72 990 рублей. Стоит отметить, что в Европе аппарат оценен в более внушительные 1000 евро.

Смартфон оснащается чипсетом Snapdragon 865, поддержкой сетей 5G (не в России), 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телефото на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками и защитой по стандарту IP68.