Топовый камерофон Vivo X100 Ultra появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Vivo X100 Ultra, который был представлен пару недель назад. Новинка представлена в конфигурация на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти за 900, 1000 и 1105 долларов соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем Samsung E7, разрешением 3200:1440 точек, динамической частотой обновления LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 1440 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony LYT-900), 200 Мп (телеобъектив на датчике HP9 и зумом 3,7-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик на LYT600), фронтальной камерой на 50 Мп, отдельным чипом для обработки изображений Blueprint V3+, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли (IP69/IP68) и оболочкой Origin OS4 на базе Android 14.
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