Топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra оценен в 130 тысяч рублей

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, который совсем недавно дебютировал в Европе. Рекомендованная цена новинки составляет 140 тысяч рублей, но до 25 июня она будет доступна по сниженной цене в 130 тысяч рублей.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.