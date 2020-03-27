Топовый смартфон Huawei P40 Pro+ показали во всех подробностях

2020-03-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Pro+; [96]
Сетевые источники опубликовали множество качественных фотографий представленного вчера камерофона Huawei P40 Pro+. Перед нами флагманский смартфон, который в ближайшее время должен стать лидером рейтинга камерофонов DxOMark. От Huawei P40 Pro он отличается камерами. Первый оснащается квадрокамерой с главным модулем на 50-Мп, сверхширокоугольным на 40 Мп, ToF-камерой и 12 Мп телефотомодулем с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. А вот P40 Pro+ получил 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, сдобренный еще и двойной системой оптической стабилизации изображении. Цена Huawei P40 Pro+ составляет 1400 евро.


Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro+
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