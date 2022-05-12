Топовый смартфон Xiaomi 12 Ultra показали на фото

Сетевые источники поделились подробностями и живым фото флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит основную камеру Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX989), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископная камера), каждый из которых сможет похвастаться оптической стабилизацией, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, 6,73-дюймовый дисплей OLED Samsung E5 с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамики, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.

Утверждается, что вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае 885 долларов, с 12/256 ГБ – 960 долларов, с 12/512 ГБ – 1000 долларов, а с 16/512 ГБ – 1075 долларов.