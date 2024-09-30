Топовый смартфон Xiaomi 15 Ultra засветился в России

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружилось упоминание флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Это подтверждает предыдущие слухи о выходе топовой модели на глобальном рынке. Судя по модельному обозначению 25010PN30G, аппарат будет представлен в январе 2025 года.

Xiaomi 15 Ultra должны оснастить огромным блоком основной камеры (крупнее нынешнего поколения), инновационным двухслойным OLED-дисплеем с повышенной в сравнении с обычными экранами яркостью, аккумулятором ёмкостью минимум 6000 мАч и еще не представленной официально флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.