Топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

Компания Xiaomi официально представила топовый смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который в мировой продаже появится под названием Mi 10 Ultra. Итак, новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1120 кд/м2, процессором Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти UFS3.1, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 20 Мп, а также телефото-модулями разрешением 12 и 48 Мп с 2- и 5-кратным оптическим зумом соответственно, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт.

Версия на 8/128 ГБ оценена в 760 долларов, 8/256 ГБ – 805 долларов, 12/256 ГБ – 865 долларов, а топовый вариант на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти обойдется в 1005 долларов.