Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra показали на видео

В сети появилось видео с демонстрацией еще не представленного официально смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Аппарат показан в черной и белой расцветках, но интереснее всего в нем, разумеется, основная камера. Она выделяется огромным прямоугольным блоком с тремя модулями (в том числе и перископным) и миниатюрным экранчиком, на который может дублировать вся информация с основного дисплея. Очевидно, что это позволит делать качественные селфи. В качестве фирменной оболочки здесь используется глобальная версия прошивки MIUI 12.5, подлинность которой была подтверждена экспертами форума.

Что до характеристик, аппарат оснащается тройной камерой с модулями на 50 Мп, 48 Мп и 48 Мп, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с загнутыми кромками, разрешением WQHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанной одинарной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, стеклом Corning Gorilla Glass Victus, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, защитой от воды и пыли IP68, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт и динамиками Harman/Kardon.