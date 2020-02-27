Топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендерах

Профильное издание 91Mobiles и Вакар Кхан поделились концептуальными рендерами топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который еще не был представлен официально. Изображения были созданы на основе недавнего патента компании Xiaomi, а по своему дизайну смартфон сильно напоминает Mi Mix Alpha, который скоро должен появиться в продаже.

Напомним, что главной особенностью Mi Mix Alpha является дисплей, покрывающий 180,6% от размера передней панели и занимающий почти всю заднюю панель. Также в его спецификации входит тройная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.