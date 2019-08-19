Три новых термоинтерфейса от Cooler Master с более удобным нанесением

2019-08-19, Автор - Ramil; Продукт - Cooler Master; [58]
Большинство термоинтерфейсов продается в шприцах с круглым соплом. И если вы предпочитаете размазывать термопасту по поверхности CPU или GPU, то сам процесс нанесения займет какое-то время.

Компания Cooler Master решила ускорить его с помощью плоской насадки шприцов для своих новых термоинтерфейсов MASTERGEL MAKER, MASTERGEL PRO и MASTERGEL REGULAR. Уже с первого движения вы покрываете большую площадь поверхности, что упрощает весь процесс.

Состав новинок не сообщается, но упоминаются некие наночастицы.

Они улучшают теплопроводность и препятствуют эрозийным процессам. Все они поставляются в шприцах объемом 1,5 мл. А их теплопроводность находится в пределах от 5 до 11 Вт/(м·К). Это позволяет подобрать версию под нужный бюджет и требуемый сценарий работы.

Стоимость новинок пока не сообщаются.

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