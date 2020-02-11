Три смартфона Xiaomi получат процессор MediaTek Dimensity 800 и 1000

Компания Xiaomi работает над тремя бюджетными смартфонами, которые получат поддержку 5G-сети.

Новинки по слухам получат новые процессоры компании MediaTek. А именно процессоры Dimensity 800 и Dimensity 1000.

Процессор Dimensity 1000 построен по 7-нанометровому техпроцессу и имеет четыре производительных ядра Cortex-A77 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с тактовой частотой до 2.0 ГГц.

Младшая модель процессора Dimensity 800 отличается от старшей лишь более слабым ядром Cortex-A76.

Когда компания Xiaomi представит новые бюджетные смартфоны, к сожалению не известно.