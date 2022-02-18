Tribit представил новые беспроводные наушники MoveBuds H1

Компания Tribit сегодня представила беспроводные наушники MoveBuds H1. MoveBuds H1 имеют самое продолжительное время автономной работы на рынке: до 15 часов воспроизведения музыки на одном заряде и до 40 часов с прилагаемым чехлом для зарядки.

Независимо от того, насколько активна деятельность или ненастна погода, наушники MoveBuds H1 защищены от влаги и имеют высокий рейтинг IPX 8, который был сертифицирован SGS — ведущей в мире компанией по тестированию. Посещаете ли вы тренажерный зал, плаваете ли вы в бассейне или бегаете под дождем — наушники MoveBuds H1 способны работать под водой на глубине до 5 футов в течение 60 минут. Наушники MoveBuds H1 оснащены антибактериальными ушными вкладышами, специально разработанными для предотвращения роста бактерий. Компания Tribit разработала пять пар ушных вкладышей MoveBuds H1 разного размера с уникальной конструкцией крепления, которая удобно и надежно фиксируется, не беспокоясь о том, что наушники упадут. Благодаря 4 микрофонам и технологии шумоподавления, которая устраняет до 90% фонового шума в шумных местах наушники можно использовать в любом месте. Каждый микрофон определяет местонахождение и точно усиливает голос звонящего, делая разговор более четким, несмотря на окружающий шум.
Комментарии и отзывы MoveBuds H1
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