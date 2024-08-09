Тройной складной смартфон Huawei засветился на фото

В сети появилась фотография бывшего главы Huawei, который держит новый складной смартфон компании. Судя по всему, перед нами складывающийся втрое аппарат, который обращает на себя внимание толщиной и глубокими складками в местах сгиба. Возможно, на снимках один из прототипов, а финальный образец окажется тоньше и технологичнее.

Несколько дней назад китайский производитель представил компактную раскладушку Nova Flip, которая будет стоить 740 долларов. Смартфон характеризуется чипсетом Kirin 8000, 2,14-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей и частотой обновления 60 Гц, 6,94-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2690:1136 пикселей и кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и корпусом с толщиной в сложенном состоянии 15,08 мм, в разложенном – 6,88 мм и массой 195 г.