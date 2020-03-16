Tronsmart Onyx Ace наушники с четырьмя микрофонами

Компания Tronsmart представила полностью беспроводные наушники.

Наушники получили название Onyx Ace. За работу наушников отвечает процессор Qualcomm QCC3020.

Подключаются наушники благодаря модулю Bluetooth 5.0.

Также наушники получили систему шумоподавления CVC 8.0, кодек aptX и защиту от воды IPX5.

На корпусе наушников Tronsmart Onyx Ace разместили сенсорное управление, четыре микрофона и функцию быстрого подключения.

Автономность наушников при прослушивания музыки хватит до 5 часов, а с зарядным кейсом автономность можно увеличить до 24 часов.

Наушники можно купить на AliExpress за 32 доллара.