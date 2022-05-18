Tronsmart выпускает беспроводные наушники Onyx Ace Pro

Tronsmart Onyx Ace Pro - беспроводные наушники с усовершенствованным чипом Qualcomm QCC3040 с адаптивным декодированием звука Qualcomm aptX и aptX. Наушники оснащены 13 мм динамиками из композитного полимера.

Модель использует четыре микрофона (по 2 в каждом) с подавлением вызовов cVc 8.0, они улучшают прием голоса и подавляют фоновый шум. Onyx Ace Pro обеспечивает до 27 часов автономной работы с футляром для зарядки, а также до 6,5 часов прослушивания без подзарядки и могут быть легко перезаряжены через чехол с помощью прилагаемого кабеля Type-C. Благодаря технологии Bluetooth 5.2, наушники обеспечивают стабильное соединение с устройством.

Заявлена защита по стандарту IPX5. Onyx Ace Pro имеет эргономичную конструкцию полувкладышей, которая обеспечивает плотное прилегание и позволяет носить их с комфортом.

Цена Tronsmart Onyx Ace Pro составляет 39,99 долларов.
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