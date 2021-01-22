Truke выпустила эргономичные наушники вкладыши TWS Fit Buds и Fit Pro Power

Truke выпустила две новые эргономичные модели Fit Pro Power и Fit Buds. Стильные наушники доступны в двух цветах Royal Blue и Carbon Black. Наушники Fit Pro Power и Fit оснащены стандартом Bluetooth 5.0, который обеспечивает расширенный диапазон, быстрое подключение и мгновенное сопряжение с 99% устройств.

Наушники выдают открытый глубокий бас и чистый звук благодаря динамикам размером 13 мм (Truke Fit Pro) и 10 мм (Truke Fit). Обе модели плотно прилегают к уху и не создают дискомфорта при ношении. Наушники Truke Fit оснащены зарядным чехлом емкостью 500 мАч, который обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки. Модель Truke Fit Pro поставляется с зарядным чехлом на 2000 мАч. Truke Fit Pro обойдется в 17,80 долларов, а модель Fit Buds в 10,95 долларов.