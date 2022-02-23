Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 Thian

Беспроводная гарнитура Trust GXT 391 Thian создана с заботой об окружающей среде и комфорте. Она имеет легкий, экологически чистый дизайн, частично изготовленный из переработанных материалов, а также прочные амбушюры из искусственной кожи с сетчатым верхним слоем для воздухопроницаемости. Легкая конструкция включает в себя встроенную перезаряжаемую батарею, обеспечивающую 13 часов воспроизведения, а входящий в комплект USB-адаптер 5,8 ГГц обеспечивает молниеносно быстрое соединение без задержек во время игры. Для легкого и удобного управления в чашках наушников Thian есть элементы управления для регулировки громкости и состояния отключения звука на входящем в комплект складном микрофоне, который является гибким, вращающимся и оснащен поп-фильтром.