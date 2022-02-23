Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 Thian

Trust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров сегодня представила легкую беспроводную игровую гарнитуру GXT 391 Thian, изготовленную из экологически чистого материала по доступной цене.

Беспроводная гарнитура Trust GXT 391 Thian создана с заботой об окружающей среде и комфорте. Она имеет легкий, экологически чистый дизайн, частично изготовленный из переработанных материалов, а также прочные амбушюры из искусственной кожи с сетчатым верхним слоем для воздухопроницаемости. Легкая конструкция включает в себя встроенную перезаряжаемую батарею, обеспечивающую 13 часов воспроизведения, а входящий в комплект USB-адаптер 5,8 ГГц обеспечивает молниеносно быстрое соединение без задержек во время игры. Для легкого и удобного управления в чашках наушников Thian есть элементы управления для регулировки громкости и состояния отключения звука на входящем в комплект складном микрофоне, который является гибким, вращающимся и оснащен поп-фильтром.