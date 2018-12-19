Turtle Beach Elite Pro 2 игровая гарнитура высокого класса

Игровые гарнитуры могут быть дорогостоящим вложением, поскольку они превратились из простого средства общения в устройство которое может взаимодействовать с игровым миром и дают конкурентное преимущество в онлайн-играх. Turtle Beach Elite Pro 2 разработаны с участием ведущими киберспортивными командами.

Комплект включает два элемента. Один из них — наушники накладного типа Elite Pro 2, оснащенные 50-миллиметровыми излучателями Nanoclear, которые гарантируют, что вы слышите все, что происходит вокруг вас. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 12 Гц до 20 кГц. Наушники оборудованы однонаправленным микрофоном.

Второй компонент — специализированный модуль SuperAMP, который совмещает функции контроллера и устройства обработки аудиосигнала. Модуль по Bluetooth взаимодействует с мобильным приложением Turtle Beach Audio Hub для операционной системы Android или iOS. В результате, пользователи получают возможность управлять настройками и режимами работы через смартфон или планшет. Turtle Beach Elite Pro 2 продаются в белом и черном цвете за 250$.