Turtle Beach анонсировала беспроводную гарнитуру Stealth 600 Gen 2 MAX и Stealth 600 Gen 2

Ведущий поставщик игровых аксессуаров Turtle Beach Corporation сегодня представил беспроводную гарнитуру Stealth 600 Gen 2 MAX и Stealth 600 Gen 2 USB. Используя новейшую технологию беспроводной связи без задержек и потерь, Stealth 600 Gen 2 MAX обеспечивает многоплатформенную возможность подключения к еще большему количеству игровых систем, таких как Xbox Series X|S и Xbox One или PS5 и PS4, а также Nintendo Switch или ПК. Stealth 600 Gen 2 MAX также выводит время автономной работы на новый уровень: колоссальные 48+ часов без подзарядки. Stealth 600 Gen 2 USB обеспечивает захватывающее беспроводное игровое аудио с более чем 24 часами автономной работы. Эти обновления дополняют способность гарнитуры обеспечивать мощный трехмерный пространственный объемный звук и непревзойденный комфорт.

Stealth 600 Gen 2 MAX и Stealth 600 Gen 2 USB доступны в различных цветовых вариантах. Stealth 600 Gen 2 MAX будет доступен в черном, полуночном красном или арктическом камуфляже по рекомендованной розничной цене 174 доллара. Stealth 600 Gen 2 USB будет доступен в черном или белом цвете, а рекомендуемая производителем розничная цена самой продаваемой модели составит 120 долларов.