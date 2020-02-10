Turtle Beach представила гарнитуру серии Recon 70

Серия Recon 70 поступит в продажу 13-го марта 2020 года. Recon 70 уже доступен для предварительного заказа. Гарнитура включает в себя в общей сложности девять вариантов цвета.

Гарнитура обеспечивает комфорт и качество звука благодаря 40 мм динамикам. Детали выполнены из качественных материалов, амбушюры обтянуты кожзаменителем. Серия Recon 70 совместима с Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК и мобильными устройствами через стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

Стоимость серии Recon 70 составляет 2500 рублей.