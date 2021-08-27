Turtle Beach представила обновленную гарнитуру Recon 200 Gen 2

Компания Turtle Beach объявила о выпуске обновленной гарнитуры Recon 200 Gen 2. Проводная гарнитура Recon 200 Gen 2 разработана специально для консолей Xbox Series X | S и Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 и Nintendo Switch. Гарнитура Recon 200 Gen 2 представлена в черном и белом дизайне.

Turtle Beach Recon 200 Gen 2 поддерживает технологии объемного звука, такие как Windows Sonic, Dolby Atmos или DTS Headphone: X1 и Sony 3D Audio. Наушники имеют регулируемый микрофон, мягкие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти и надежное оголовье.

Качественный звук выдают 40 мм динамики с функцией усилением низких частот для обеспечения иммерсивного детализированного игрового звука. Кроме того, новинка получила аккумулятор, который на 12 часов обеспечивает потрясающие звуковые функции с усилением, может заряжаться во время игры и даже поддерживает основные пассивные функции гарнитуры без питания. Запатентованные амбушюры ProSpecs с двойным поролоном уменьшают давление, поэтому геймеры в очках могут играть с комфортом.

Предзаказ уже открыт по рекомендованной цене 60 долларов. Релиз запланирован на 19 сентября 2021 года.