Turtle Beach представила обновленную гарнитуру Recon 200 Gen 2

Turtle Beach Recon 200 Gen 2 поддерживает технологии объемного звука, такие как Windows Sonic, Dolby Atmos или DTS Headphone: X1 и Sony 3D Audio. Наушники имеют регулируемый микрофон, мягкие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти и надежное оголовье.
Качественный звук выдают 40 мм динамики с функцией усилением низких частот для обеспечения иммерсивного детализированного игрового звука. Кроме того, новинка получила аккумулятор, который на 12 часов обеспечивает потрясающие звуковые функции с усилением, может заряжаться во время игры и даже поддерживает основные пассивные функции гарнитуры без питания. Запатентованные амбушюры ProSpecs с двойным поролоном уменьшают давление, поэтому геймеры в очках могут играть с комфортом.
Предзаказ уже открыт по рекомендованной цене 60 долларов. Релиз запланирован на 19 сентября 2021 года.