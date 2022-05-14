Turtle Beach выпускает беспроводную гарнитуру Recon Air

Turtle Beach представила совершенно новую гарнитуру Turtle Beach Recon Air Wireless Chat Communicator.

Беспроводная Bluetooth-гарнитура идеально подходит геймерам и пользователям удаленной работы. Recon Air Turtle Beach обеспечивает кристально чистую речь. Микрофон Recon Air настроен для игр, а также имеет функцию шумоподавления, чтобы свести к минимуму отвлекающие шумы. Перезаряжаемый аккумулятор на 10 часов обеспечивает питание гарнитуры в течение всего дня, а заушная дужка и сменные ушные вкладыши обеспечивают комфорт.

Новинка совместима с ПК с Windows, Mac и мобильными устройствами iOS и Android с поддержкой Bluetooth. Совместимость с приложения Discord, Skype, Teams, Zoom и другими.

Гарнитура Turtle Beach Recon Air Wireless Chat Communicator доступна по цене 39 долларов.
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