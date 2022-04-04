Turtle Beach выпустил беспроводные наушники Stealth 700 Gen 2 MAX для Xbox

Ведущий поставщик игровых аксессуаров Turtle Beach Corporation объявила о выпуске Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX в качестве совершенно новой модели беспроводных игровых гарнитур премиум-класса серии Stealth 700. Stealth 700 Gen 2 MAX предлагает игрокам возможность без задержек подключаться через беспроводной USB или Bluetooth к большему количеству игровых систем, включая Xbox Series X|S и Xbox One, PS5 и PS4, а также Nintendo Switch, Windows ПК и Mac, а также совместимые мобильные устройства iOS и Android. Stealth 700 Gen 2 MAX также увеличивает срок службы батареи до 40+ часов, а 15-минутная зарядка обеспечивает более восьми часов воспроизведения.

Stealth 700 Gen 2 MAX по-прежнему обеспечивает превосходное высококачественное звучание с мощным трехмерным пространственным объемным звуком и максимальным комфортом, которые сделали ее самой продаваемой и получившей признание беспроводной игровой гарнитурой премиум-класса. IGN недавно включил Stealth 700 Gen 2 в свою последнюю статью «Лучшие игровые гарнитуры 2022 года», назвав ее лучшей игровой гарнитурой для Xbox Series X|S. Премиум-функции Stealth 700 Gen 2, такие как большие и мощные 50-мм излучатели Nanoclear, амбушюры Aerofit с охлаждающим гелем из пены с эффектом памяти, комфорт для очков ProSpecs, сверхчеловеческий слух, усиленное металлом оголовье, а также Bluetooth для разговоров в Discord, принимать звонки, слушать музыку и подключаться к мобильному сопутствующему приложению — все это возвращается с Stealth 700 Gen 2 MAX.

Stealth 700 Gen 2 MAX для Xbox будут запущены по всему миру 8 мая 2022 года по рекомендованной розничной цене 199,99 долларов США.